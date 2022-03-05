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TBMM Başkanı Şentop dolma kalem meraklılarıyla bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği özel bir toplantıda dolma kalem meraklılarıyla bir araya geldi. Toplantıda Şentop, "Kuran-ı Kerim yemin ettiği için kaleme, buna kutsiyet atfeden bir kültürün içerisinden geliyoruz" dedi.

Politika 05.03.2022, 14:18
TBMM Başkanı Şentop dolma kalem meraklılarıyla bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği özel bir toplantıda dolma kalem meraklılarıyla bir araya geldi. Toplantıda Şentop, "Kuran-ı Kerim yemin ettiği için kaleme, buna kutsiyet atfeden bir kültürün içerisinden geliyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı özel bir toplantıda dolma kalem meraklılarıyla bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Şentop’un yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve birçok koleksiyoner ile kalemsever katıldı.

"Hakikaten de bunu hak ediyor kalem’’

Toplantıda kalem üzerine kelam etmeye geldiklerini söyleyen Mustafa Şentop, "Birçok arkadaşımızın dile getirdiği Kalem Cemiyeti fikri güzel. Buradaki toplantıları, böyle farkındalığı artıracak çalışmaların böyle bir daha sembolik çatı altında söylemek mümkündür. Her ne kadar elektronik, dijital ortamların daha çok kullanılması, yaygınlaşması ile ilgili bir eğilim olduğunu düşünüyorum ama yine kalemin ve kalemle yazının varlığını koruyacağını düşünüyorum. Bizim bunu biraz daha geleneklerimiz içerisinde yaygınlaştırma ve buna dikkat çekme mecburiyetimiz var. Böyle bir görev üstlenebiliriz, misyon üstlenebiliriz. Kuran-ı Kerim yemin ettiği için kaleme, buna kutsiyet atfeden bir kültürün içerisinden geliyoruz. Hakikaten de bunu hak ediyor kalem, gerçekten de. Dolayısıyla bu kültürü yaşatacak, sonraki kuşaklara aktaracak, buradan dikkat çekecek bir farkındalık oluşturacak çalışmalar, çok kıymetli çalışmalar. Beyoğlu merkez olarak da bu konuda güzel bir merkez’’ dedi.

"Bizim kamusa da namusumuz gibi sahip çıkmamız lazım’’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, yazı yazmayı dile olan bir borç olarak gördüğünü belirterek, ‘’Yazdığımız olan dediğimizi koruyoruz, ona özen gösteriyoruz, ona ehemmiyet veriyoruz, inceliklerini karamaya çalışıyoruz. Meşhur söz vardır, ‘kamus, namustur’ diye. Bizim kamusa da namusumuz gibi sahip çıkmamız lazım. Yazı meselesi, kalem kültürü sadece bir objeyi, bir yazı aracını alıp kullanmak, sevmek meselesi değil. O dili yaşatmak, o dilin evreni içerisinde yeni imkanları her gün yeniden ortaya koymak anlamına geliyor. Dolayısıyla dijitalleşmeyle vesaireyle devam eden hayatımızın bir yerinde kalemin, defterin, kağıdın, mürekkebin olması son derece kıymetli. Burada yapılacak çok şey var, bütün bu kültür tasavvuruyla birlikte bunun somut, ayakları yere basan, yürüyen bir süreç haline gelmesi bence son derece mümkün, ,imkansız değil. Bunun da inşallah hayırlara vesile olacak ilk toplantı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bir kalem müzesi düşüncemiz var’’

Bir kalemsever olarak 2 fikrini ifade etmek istediğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Birincisi daha önce yapıldı ama söylediğim tarzda belki ilk kez yapılacak. Bir dolma kalem festivali düşünüyoruz, yani ikinci el kalem festivali. Buna birinci el de elbette dahil olacak. Birinci çalışmamız bu, ikincisi de Beyoğlu’nda yapabilirsek, buradaki heyet de destek verebilirse bir kalem müzesi düşüncemiz var. Belediye binamızda bir yer var, Belediyemizin giriş katında. Orada bir kalem müzesi olabilir’’ ifadelerini kullandı. Düzenlenen toplantı, kalemseverlerin kalemlerle ilgili görüşlerini ve anılarını anlattığı sohbet şeklinde devam etti.

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