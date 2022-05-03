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TBMM Başkanı Şentop, dokuz ülkenin Meclis ve Senato başkanları ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla, dokuz ülkenin Meclis ve Senato başkanlarıyla telefonda görüşerek, bayramlarını tebrik etti.

Politika 03.05.2022, 17:28
TBMM Başkanı Şentop, dokuz ülkenin Meclis ve Senato başkanları ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla, dokuz ülkenin Meclis ve Senato başkanlarıyla telefonda görüşerek, bayramlarını tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Pakistan Millî Meclis Başkanı Raja Pervaiz Ashraf, B.A.E. Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Muhammed Al Sheikh ve Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ile telefonda görüştü. Şentop, mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, bayramın İslam alemi ve tüm insanlık için, sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennilerinde bulundu. Görüşmelerde karşılıklı bayram tebriğinin yanı sıra, ikili ilişkiler, son dönemdeki bölgesel ve siyasi gelişmeler de alındı.

Azerbaycan

İlk olarak Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan halkının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra Mayıs ayında Azerbaycan’da yapılacak olan Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Toplantısı ele alındı.

KKTC

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile yaptığı telefon görüşmesinde, KKTC halkının Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, "Mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyor, şahsınızda Kıbrıs Türkü kardeşlerime sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. Şentop, Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk Halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin vurgulandığı görüşmede, son siyasi gelişmeler ele alındı.

Özbekistan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Özbekistan vatandaşlarının Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Şentop, bayramın kardeş ülkelerimiz için yeni başarılara vesile olmasını, halklarımıza, Türk dünyasına ve tüm İslam Alemine huzur ve refah getirmesi temennilerinde bulunarak, Özbekistan vatandaşlarının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Şentop, "Görüşmemizde, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunarak, aramızdaki kardeşlik hukukuna dayalı kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik" diye konuştu.

Pakistan

Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Pervaız Ashraf ile telefonda görüşerek, Pakistan halkının Ramazan Bayramı’nı tebrik eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramın tüm Müslümanları kaynaştırarak, hayırlara vesile olması temennilerinde bulundu. Türkiye’nin köklü tarihi, dostluk ve kardeşlik bağları olan Pakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Şentop, Raja Pervaız Ashraf’ı Pakistan Ulusal Meclisi Başkanlığı’na seçilmesinden ötürü tebrik etti. Türkiye ve Pakistan ikili ilişkilerinin ivme kazanmasında Parlamentolar arası güçlü işbirliğinin önemine dikkat çeken Şentop,"İlişkilerimizi her alanda daha ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeliyiz" dedi.

Türkmenistan

Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ve Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, Türkmen kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettik. Görüşmelerimizde kardeşlik ilişkilerimizi daha da ileri noktalara taşıyacak adımları ele aldık.

BAE

Ramazan Bayramı vesilesiyle BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BAE halkının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Şentop, ortak tarih ve kültür birikimi ve son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle geliştirilen iş birliği ve eş güdümün akabinde, TBMM ile Federal Ulusal Konsey arasında kurulacak yakın temasın da iki ülke halkını birbirine daha da yakınlaştıracağını ifade etti. Karşılıklı bayram tebriklerinin iletildiği görüşmede, iki dost ülkenin güçlü ilişkilerinin, birçok alandaki iş birliğini daha da pekiştireceği vurgulandı.

Suudi Arabistan

Ramazan Bayramı dolayısıyla Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arabistan halkının Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiğini ifade etti. Gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler sonrasında iki ülke ilişkilerinde yeni bir iş birliği döneminin başladığına inandığını belirten Şentop, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın birlikte çalışmalarının, bölgenin güvenlik ve istikrarı bakımından da büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriklerinin yanı sıra, Suudi Arabistan ile Türkiye’nin ikili ve bölgesel konuları yakın temas içinde, doğrudan takip etmesinin önemi vurgulandı.

Kırgızistan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile telefonda görüşerek, Kırgızistan halkının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Kırgızistan’ın siyasi ve toplumsal huzurunun türkiye için her zaman önemli olduğunu belirten Şentop, iki kardeş ülkenin müşterek, dil, din ve kültürleriyle birbirlerine bağlı olduklarını söyledi. Şentop, Türkiye ve Kırgızistan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı’nın rolünün ve etkinliğinin daha da artırılması amacıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı. TÜRKPA’nın da Türk dünyasında parlamentolar arası ilişkilerin çok taraflı bir zeminde geliştirilmesi için önem verdikleri bir platform olduğunu belirten Şentop, PAB Göç konferansı dolayısıyla kendilerini Haziran ayında İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kazakistan

Ramazan Bayramı vesilesiyle Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ile telefonda görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan’ın Türk milletinin gönlünde müstesna bir yerinin olduğunu söyledi. Görüşmede Ramazan Bayramı tebriğinin yanı sıra iki kardeş ülke arasındaki parlamentolar arası ilişkiler ile son siyasi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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