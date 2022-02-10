Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanı’nın adaylığı 2.kez söz konusu. Elimde komisyon raporu var. 2016 yılında komisyonda Anayasa değişikliği teklifi görüşülürken hiç bir muhalefet partisi üyesi Cumhurbaşkanı’nın 2. kez aday olacağı konusuna it
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üçüncü dönem adaylık tartışmalarıyla ilgili olarak "101. Madde ile tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış kişilere de 2 kez adaylık hakkı tanınıyor. 5 sene önce net bir şekilde ortaya konulmuş" dedi.
Politika 10.02.2022, 11:54
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üçüncü dönem adaylık tartışmalarıyla ilgili olarak "101. Madde ile tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış kişilere de 2 kez adaylık hakkı tanınıyor. 5 sene önce net bir şekilde ortaya konulmuş" dedi.