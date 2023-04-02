TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanımız 1 yıl içerisinde şehirlerimizi yeniden canlandıracak"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kahramanmaraş başta olmak üzere illerimizde büyük bir yıkım var. Ama bunu en azından 2 ay içerisinde vatandaşlarımızın günlük temel ihtiyacını karşılayacak bir şekilde organize edilmiş olması esasen büyük başarı. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor, bir yıl içerisinde şehirlerimizi yeniden şenlendirecek, canlandıracak, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarda yaşamasını sağlayacak şekilde adımlar atılacak" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremin merkezi Kahramanmaraş’a geldi. AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya katılan Şentop, daha sonra basın açıklamasında bulundu. TBMM Başkanı Şentop, "Burada son durumla ilgili hem merkezdeki hem de ilçeler dahil olmak üzere bilgi aldık. Ben depremden 4-5 gün sonra da ziyaret etmiştim. Gördüğünüz tablo çok büyük ölçüde. Hizmetlerin sunumunda özellikle barınma diğer acil ihtiyaçların karşılanmasında elektrik ve suyun verilmesinde tamamen işler yoluna girmiş" dedi.

Büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını hatırlatan Şentop, başta Kahramanmaraş olmak üzere diğer illerde de büyük yıkım olduğunu belirterek, "Organizasyon tamamlanmış gözüküyor. Tabi çok büyük bir yıkımla felaketle karşı karşıyayız. Kahramanmaraş başta olmak üzere illerimizde büyük bir yıkım var. Ama bunu en azından 2 ay içerisinde vatandaşlarımızın günlük temel ihtiyacını karşılayacak bir şekilde organize edilmiş olması esasen büyük başarı" diye konuştu.

Vatandaşların ramazanını tebrik eden Şentop, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor, bir yıl içerisinde şehirlerimizi yeniden şenlendirecek, canlandıracak, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarda yaşamasını sağlayacak şekilde adımlar atılacak. Ben tekrar gelmişken bu vesile ile vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum, ramazanlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.