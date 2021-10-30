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TBMM Başkanı Şentop, Bursa’daki misafir öğrencilerle buluştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, üniversite eğitimi için yurt dışından Bursa’ya gelen gençlerle buluştu. Yurtdışından gelen öğrencilerin yabancı değil misafir öğrenci olduğunu dile getiren Şentop, “Hangi iş olursa olsun o işi en iyi yapan siz olmalısınız. Böyle bir iddiamız olmalıdır” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Politika 30.10.2021, 13:53
TBMM Başkanı Şentop, Bursa’daki misafir öğrencilerle buluştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, üniversite eğitimi için yurt dışından Bursa’ya gelen gençlerle buluştu. Yurtdışından gelen öğrencilerin yabancı değil misafir öğrenci olduğunu dile getiren Şentop, “Hangi iş olursa olsun o işi en iyi yapan siz olmalısınız. Böyle bir iddiamız olmalıdır” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bursa’da, yurt dışından eğitim için Bursa’ya gelen üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 300’e yakın yabancı öğrencinin katıldığı etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Ahmet Kılıç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Ünivresitesi Rektörü Prof.Dr. Arif Karademir ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Başkan gençlerin abisi

Etkinlikte, Bursa’da eğitim gören misafir öğrenciler adına söz alan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Azeri Şeker Hüseyinova, öğrencilere sağladıkları kolaylıklar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’a teşekkür etti. Hüseyinova, “Evet o bir belediye başkanı ama biz gençlerin de abisi. Her günümüzde yanımızda oluyor. Biz pandemi döneminde çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Birçok arkadaşımız ailesini göremedi, evine gidemedi. O süreçte bize, ailesini, sofrasını açtı bizi evinde ağırladı. Bu gerçekten bizim için çok kıymetli, çok değerli, çok unutulmaz bir davranış bunun için de Alinur Bey’e tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

En iyi şekilde ağırlıyoruz

Konuşmasına Bursa’daki üniversite ve yurt kapasiteleri hakkında bilgi vererek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iki üniversitedeki 82 bin öğrencinin yüzde 46-47 civarının şehir dışından geldiğini ve yaklaşık 7000 civarında da yurtdışından gelen misafir öğrenci olduğunu söyledi. Misafir öğrencilerin huzur ve rahatı için gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Yurt sorunu yaşayan 250’ye yakın öğrencimizin konaklama sorununu çözdük. Yine kiracı olarak evlerde kalan öğrencilerimizin su faturalarında yüzde 50 uyguluyoruz. İki üniversitemiz de çorba çeşmelerimiz var. Bu sayede öğrencilerimiz güne sıcak çorba içerek başlıyorlar. Yine Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulamamızla 15-29 yaş arası gençlerimize 4GB ücretsiz internetten birçok alışverişlerde indirimlere kadar çeşitli fırsatlar sunuluyor. Bunun yanında Bursa’da Gençlik Yollarda projemizle, gençlerimizin kentimizi daha iyi tanımalarını sağlıyoruz. Tabi anne babalarının yanındaki sıcaklığı göstermemiz mümkün değil ala onları Bursa’mızda en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“İşi en iyi yapan siz olun”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da her ne kadar kayıtlarda, işlemlerde yabancı öğrenci olarak geçse de yurt dışından gelen öğrencilerin yabancı değil misafir olduğunu vurguladı. Milletvekili seçildiği 2011 yılına kadar 18 yıl boyunca Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi görev yaptığını bu nedenle gençlere hitap etmeyi sevdiğini belirten Şentop, “Kendi evlerimizden, hanelerinizden, memleketimizden ayrılıp buralara geldiniz. Biz sizi misafir öğrenci olarak kabul ediyoruz. Türkiye kendi gönül coğrafyasını, önceki büyük devletimizin o geniş coğrafyasında yaşayan bütün farklı renkten, dilden, farklı ırk kökeninden olan bütün insanların anavatanıdır Türkiye. Bu bakımdan misafir demek bile aslında fazla Türkiye hepimizin. Bursa’da 7000’in üzerinde bu şekilde misafir öğrencimiz varmış, bu önemli bir sayı. Şüphesiz bu öğrenciler kendi ülkelerinden belli bir başarı düzeyinin, yetenek düzeyinin üstünde, seçilerek buraya gelmiş öğrenciler. Biz bundan da ayrıca büyük memnuniyet duyuyoruz. Hangi iş olursa olsun o işi en iyi yapan siz olmalısınız, böyle bir iddianız olmalıdır. Tek tek bunu hepinizin yapabileceğine inanıyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, günün anısına TBMM Başkanı Şentop’a BUSMEK kursiyeri tarafından yapılan vazo hediye etti.

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