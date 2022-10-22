TBMM Başkanı Şentop: (Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım’ın sağlık durumu) "Benim gördüğüm tablo başlangıca göre çok daha iyi bir noktada. İyileşme yönünde hızla ilerliyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Şentop, "Benim gördüğüm tablo başlangıca göre çok daha iyi bir noktada. İyileşme yönünde hızla ilerliyor" dedi.