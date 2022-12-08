TBMM Başkanı Şentop, Belgrad’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) 60’ıncı Genel Kurulu’na katılmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) 60’ıncı Genel Kurulu’na katılmak üzere beraberindeki parlamento heyeti ile birlikte Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Şentop ve beraberindeki heyeti, Nikola Tesla Havalimanı’nda Sırbistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Usame Zukorlic, Sırbistan Ulusal Meclisi Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muamer Baçevac, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ve KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev karşıladı.

Parlamento heyetinde TBMM Katip Üyesi İshak Gazel, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Şamil Ayırım, Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Esgin ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan yer aldı.