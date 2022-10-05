TBMM Başkanı Şentop: “Başörtüsü serbestliğini kanuna bağlarsanız, ileride özgürlüğü ortadan kaldırabilirsiniz"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Eğer siz başörtüsü serbestliğini bir kanuna bağlarsanız, bu özgürlüğün kaynağını bir kanun hükmüne dönüştürürseniz, o zaman bu kanunu ileride değiştirdiğinizde pekala bu özgürlüğü ortadan da kaldırabilirsiniz. Kanunla yapılacak bir düzenleme çok tehlikeli, bizi tuzağa düşürebilir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP’nin, kadınların kılık kıyafeti konusunda zorlamaya tabi tutulamamasına yönelik yasa teklifine ilişkin değerlendirmesi sorulan Şentop, "Sayın Kılıçdaroğlu ’Bu konuda bir teklif vereceğiz’ dediği zaman şaşırdım" dedi. Bir ay önce bir televizyon programında kendisine başörtüsü konusunda bir yasal düzenleme gerekip gerekmeyeceğine yönelik bir soruya "Başı açık olarak üniversiteye gitmek, ilk orta öğrenim kurumlarında öğrenim görmek veya kamuda başı açık olarak çalışmak için bir kanun düzenlemesine ihtiyaç olmadığı gibi başörtülü olarak çalışmak için de böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur" dediğini aktaran Şentop, bunun kanuna dayanan bir hak değil, kanun ötesi, anayasa ötesi bir doğal hak olduğunu vurguladı. Şentop, kanunla bir hak verilmeyeceğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki açıklamasını duyunca kafasında bir endişe oluştuğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Demek ki bu konuda hala bir sorun olduğunu düşünenler var ve bu sorunun çözülmesi için bir şey yapılması yönünde bir adım atmaya çalışanlar var. O zaman bu konuda yeniden düşünmemiz gerekiyor. Verilen kanun teklifine de baktığımızda sadece kamu kurumlarında ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlarla ilgili, aslında çok net de değil. Yapılan mesleğin icrasıyla ilgili öngörülen bazı şeylerden bahsediliyor ama acaba bunlar başörtüsüyle bağdaşmayan bir şey olursa ne olacak. Bu konuda bir açıklık yok. Ama öbür taraftan siz, baş örtmeyi kanunla verilmiş bir hakka dönüştürürseniz, başörtüsü özgürlüğünün dayanağını kanun yaparsanız, bunu kanunla yasaklanabilir hale getirirsiniz. Dolayısıyla burada bazı kötü niyetlilerin bunu yapabileceğini de düşünüyorum. Eğer siz başörtüsü serbestliğini bir kanuna bağlarsanız, bu özgürlüğün kaynağını bir kanun hükmüne dönüştürürseniz, o zaman bu kanunu ileride değiştirdiğinizde pekala bu özgürlüğü ortadan da kaldırabilirsiniz."

Esasen bir Anayasa düzenlemesine de gerek olmadığını belirten Şentop, "Nasıl başı açık olarak çalışmakta, üniversiteye, okula gitmekte bir kanuna gerek yoksa, anayasa düzenlemesine gerek yoksa, bunun için de gerek yok" değerlendirmesinde bulundu. Üniversitede bu konuyla ilgili tutumundan dolayı soruşturmalar geçirdiğini anlatan Şentop, iki kız kardeşinin başörtüsü sebebiyle okuyamadığını; birisinin çok başarılı bir öğrenci olduğu halde okuldan atıldığını söyledi. İki kız çocuğu olduğunu dile getiren Şentop, "Onların istikbaliyle, tahsil hayatıyla ilgili de hep endişeler içerisinde yetiştik. Sınavlara girerken ben kapılarında bekledim. Olur ya bir densiz çıkar da müdahale eder diye kapıda bekledim. Biz, bunları yaşamış, hayatımızı, gençliğimizi, hukuki bağlamda başörtüsüyle ilgili mücadeleye vermiş insanlarız. Dolayısıyla bu işin, iğneden ipliğe kadar her şeyini biliyoruz" diye konuştu.

"’Bu konuyla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var’ deniliyorsa o zaman bunu gerçekten teminat altına alabilecek bir anayasa hükmü getirmek lazım." ifadesini kullanan Şentop, şunları kaydetti:

"Vatandaşların bu doğal haklarının hiçbir şekilde engellenemeyeceğini, engelleme yolunda hareket edenlerin, bir eylemde bulunanların da cezalandırılacağına dair bir anayasa hükmü konulmalıdır. Böyle bir anayasa hükmü olur mu? Evet. İtalya’da, Polonya’da yaşarsak olmaz ama Türkiye’nin geriye dönük olarak yaşadığı bu sıkıntıları dikkate alırsak, binlerce vatandaşımızın hayatlarını geri dönülmez şekilde etkileyen bunca olay yaşanmışken, Türkiye’de böyle bir düzenlemenin, anlamı, yeri olabileceğini düşünüyorum. Madem Meclis’te de ’Bu konuda bir düzenleme yapılmalı’ diye genel eğilim ortaya çıktıysa, Anayasa’yı değiştirebilecek bir imkan da vardır."

“Demek ki böyle bir toplumsal anlayışa şu anda tam ulaşamamışız”

Bu sorunun bir genel kabulle, toplumsal anlayışla aşıldığını dile getiren Şentop, "Böyle bir kanun teklifi ortaya çıkınca, demek ki böyle bir toplumsal anlayışa şu anda tam ulaşamamışız. Birtakım farklı düşünenler var. Böyle düşünenlerin yanında daha da farklı düşünenler çıkabilir. O zaman biz, bu endişelerin hepsini bertaraf edecek bir anayasa değişikliği yapabiliriz. Eğer bunu samimi olarak herkes istiyorsa, kısa bir süre içinde hemen sadece bu konuya ilişkin bir düzenlemeyle, Anayasa’ya bir cümle, iki cümle eklemek suretiyle bunu başarabiliriz. Ben doğrusunun bu olduğunun kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısı sonrasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanun teklifine destek verilmesini istemesini nasıl değerlendirdiğine yönelik bir soruya Şentop, "Yasa konusundaki ısrarı kötü niyetli bulurum. Meclis Başkanı olarak girmemeye çalışırım ama eğer siz başörtüsüyle ilgili özgürlüğü, serbestliği bir kanunla tanırsanız, bir başkası da gelir bu kanunu değiştirerek yasak hale getirebilir" karşılığını verdi. Şentop, kanun konusundaki ısrarın, kendisinde endişe uyandıracağını söyledi.

Şu anda bunun doğal bir hak olduğunu vurgulayan Şentop, "Kanunla yapılacak bir düzenleme çok tehlikeli, bizi tuzağa düşürebilir" ifadelerini kullandı.