TBMM Başkanı Şentop: “(Başörtüsü) Bunu daha güvenceli olan Anayasa’daki bir düzenleme ile teminat altına almak doğru olur”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, başörtüsü konusunda, “Bazı tartışmalar ortaya çıkınca konuyla ilgili bir düzenleme yönünde bir eğilim belirdiyse, bunun kanunla yapılması doğru değil diye düşünüyorum. Kanuna dayalı bir serbestlik getirdiğinizde daha sonra başka bir kanunla bunu yasaklayabilir hale geliyorsunuz. Bunu daha güvenceli olan Anayasa’daki bir düzenleme ile teminat altına almak doğru olur” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, dün Genel Kurul’da CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın kürsüde çekiçle telefonunu kırmasına ilişkin soru üzerine, “Kınama cezasını gerektiren bir eylem. Orada oturumu yöneten başkanvekili arkadaşımızın konu hakkında karar vermesi, oya sunması gerekiyordu. Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Milletvekillerinin Genel Kurul salonuna girerken cihazdan geçmesi, üstü aranması gibi bir şey söz konusu değil. Kürsüye de zarar verildiğini duyduk. Bunun da tazmini kendisinden talep edilir. Kürsüler konuşmak içindir, bu tür eylemler, çekiçti, keserdi bir takım maddelerle şov yapmak için tasarlanmış yerler değil. Mecliste herkes istediği gibi söz alabiliyor. Bunun dışında arayışlara girmek yanlış” şeklinde konuştu.

Başörtüsü konusunda Anayasa değişikliğine ilişkin soru üzerine de Şentop, “Bu konu çözümü sorun olmaktan çıkmış bir konu. Daha önce müteaddit defalar rahmetli Özal döneminde değişiklikler yapıldı, daha sonra 2008’de AK Parti öncülüğünde MHP ile beraber Anayasa değişikliği yapıldı. Sadece üniversiteler için değil, bütün öğretim kurumları için sorun olmaktan çıkmıştı. Bana göre tekrar ayrı bir düzenlemeye gerek yok. Tabii bir haktır. Bu Anayasa’ya bağlı bir hak değildir, Anayasa ötesi bir haktır. Bazı tartışmalar ortaya çıkınca konuyla ilgili bir düzenleme yönünde bir eğilim belirdiyse, bunun kanunla yapılması doğru değil diye düşünüyorum. Kanuna dayalı bir serbestlik getirdiğinizde daha sonra başka bir kanunla bunu yasaklayabilir hale geliyorsunuz. Bunu daha güvenceli olan Anayasa’daki bir düzenleme ile teminat altına almak doğru olur” diye konuştu.

Mecliste devamsızlıkla ilgili çalışmaya ilişkin Şentop, “Nihayetinde devamsızlıkla ilgili tespitler milletvekillerine gönderiliyor. Buna süresi içinde itiraz etme imkanları var. Milletvekili Semra Güzel itirazda bulunmamış, onunla ilgili tespit Karma Komisyona gönderildi” ifadelerini kullandı.