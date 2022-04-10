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TBMM Başkanı Şentop: “Balkan topraklarından aldığımız ruhu tekrar o coğrafyaya yansıtmak, vermek mecburiyetindeyiz”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar’da Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK’larının katıldığı iftar programına katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Şentop, “Kökleri asırlar öncesine uzanan bu büyük ailenin fertleri olarak dostluğumuzu, paylaşımlarımızı, Balkan topraklarından aldığımız ruhu tekrar o coğrafyaya yansıtmak, vermek mecburiyetindeyiz” dedi.

Politika 10.04.2022, 00:15
TBMM Başkanı Şentop: “Balkan topraklarından aldığımız ruhu tekrar o coğrafyaya yansıtmak, vermek mecburiyetindeyiz”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar’da Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK’larının katıldığı iftar programına katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Şentop, “Kökleri asırlar öncesine uzanan bu büyük ailenin fertleri olarak dostluğumuzu, paylaşımlarımızı, Balkan topraklarından aldığımız ruhu tekrar o coğrafyaya yansıtmak, vermek mecburiyetindeyiz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Vakıf Buluşmaları çerçevesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK’ları Üsküdar’da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılım sağladı.

“Balkanlar başta olmak üzere dünyanın her yerinden, şu anda Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteklediği, yardım ettiği 11 bin öğrencimiz vardır”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Şu ana kadar yurt içinden 250 bini aşkın öğrenciye burs veren bir vakıftır Türkiye Diyanet Vakfı. Yurt dışından, Balkanlar başta olmak üzere dünyanın her yerinden, şu anda Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteklediği, yardım ettiği 11 bin öğrencimiz vardır. Biz onlara misafir öğrenci diyoruz. Hesap ettiğimiz zaman 111 ülkede gelen öğrencileri Türkiye Diyanet Vakfı okutmakta, mezun ettikten sonra ülkelerine göndermekte ve Türkiye sevgisini, Türkiye muhabbetini, gittikleri yerlerde en güzel bir şekilde onlar geliştirmektedirler.

Bitmek üzere olan Tiran Namazgah camimiz, inşallah Kadir Gecesi’ne bitirip, ya Kadir Gecesi’nde ya da Kadir Gecesi’nden sonraki hemen iki gün sonraya denk gelen Cuma namazında, Tiran Namazgah Camimizin açılışını gerçekleştirmek nasip olacak inşallah

Ama şimdi öyle büyük bir hayır var ki önümüzde, o da Kosova Priştina Cami. Kosova Priştina’da içi 7 bin kişi alacak 3 bin kişi de avlusunda namaz kılabilecek durumda. 10 bin kişilik büyük bir cami yapıyoruz.

Şu an itibariyle Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteğiyle Balkanlar’da 10 kadar okul yürütmeye çalışıyoruz. İmam Hatip Liseleri var, liseler var. Yüksek İslam enstitüsü var, ilahiyat fakülteleri var. Bu bizim en önemli görevlerimizden birisi. İslam topraklarında ezanların kıyamete kadar okunmasını arzu ediyoruz.

Arnavutluk’a gittiğimizde 2 ay önce, orada deprem konutlarını açmak için gittiğimizde, Arnavutluk’taki Müslüman kardeşlerimizin komünizm döneminde bin 700 kadar caminin yıkıldığını, o bin 700 camiden ancak şu an bin kadarının yapıldığı bilgisini öğrendik” dedi.

“Türkiye’nin Balkan ülkelerinde son 20 yılda yaklaşık 15 kat artan ihracatı var”

Programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Balkan coğrafyasında yaklaşık 600 yıl süren birlikteliğimiz bugün gönül yoldaşlığı şeklinde son 100 yıl içinde bir miktar kesintiye uğrasa da bütünüyle hiç silinmedi. Türkiye’de kırk farklı şehirde yaklaşık 2 bin Balkan kökenli dernek ve vakfımız var. Bu sivil toplum kuruluşları Balkan coğrafyasında itici bir güç oluşturabilecek yetkinliktedir. Balkan coğrafyasında hatırı sayılır bir ticari büyüklüğümüz de var. Tabii bunların yeterli olmadığını da söylemeliyim. Hem ekonomik olarak hem de sosyokültürel olarak daha fazla bir ve beraber olmaya, birlikte hareket etmeye ve bu hareketimizi, kuvvetlendirmeye ihtiyacımız var. Türkiye’nin Balkan ülkelerinde son 20 yılda yaklaşık 15 kat artan ihracatı var. Ama yetmez. Yapılacak ne varsa, devlet olarak, millet olarak el ele bir ve beraber olarak birlikte hareket etmeliyiz. Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan ile var olan ticaret hacmimizi arttırırken tabii ki sosyal ve kültürel bağlarımızı gelecek nesillere esasen aktarmayı da önemli bir vazife bilmeliyiz.

Afrika’da mesela, Türkiye büyük yatırımcı ülke değil. Gittikçe geliştiriyoruz. Yakın zamanda inşallah en büyük yatırımcı da oluruz. Fakat bir alanda Türkiye Afrika’da birinci. İstihdam sağlama alanında birinci. Yani gittiği ülkede kendisi de kazanıyor, Türkiye de kazanıyor, o ülkenin insanlarına da kazandırıyor.

Sizler ve bizler, hepimiz, şu an Priştina’da, Tiran’da, Üsküp’te, Akova’da yapımı devam eden camilerimize, Mestanlı, Sofya ve Mecidiye’deki okul projelerine omuz vermeliyiz. Kökleri asırlar öncesine uzanan bu büyük ailenin fertleri olarak dostluğumuzu, paylaşımlarımızı, Balkan topraklarından aldığımız ruhu tekrar o coğrafyaya yansıtmak, vermek mecburiyetindeyiz.

Özellikle Üsküp’te, Tiran’da ve Priştina’da yapılan camiler sembolik kıymeti olan, temsili değeri olan yerler. Bunların bir an önce tamamlanması bakımından sadece burada olanlar değil, ulaşabileceğimiz bütün arkadaşlarımızı, hemşehrilerimizi de bu yola sevk ederek bir an önce bunların tamamlanması yönünde gayret göstermeliyiz. Bunu tekrar hatırlatmak isterim” diye konuştu.

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