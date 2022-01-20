TBMM Başkanı Şentop, BAE’den ayrıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temaslarının ardından BAE’den ayrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarını tamamladı. En son Dubai’deki Expo 2020’yi ziyaret eden Şentop, BAE’deki temaslarının ardından Türkiye’ye dönmek üzere havalimanından uğurlandı.