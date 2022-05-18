TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan’dan ayrıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’daki temaslarını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı’na katılmak üzere geldiği Azerbaycan’dan temaslarını tamamlamasının ardından ayrıldı. Azerbaycan temasları çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşme gerçekleştiren Şentop, “Azerbaycan Milli Meclisi’nin değerli Başkanı, bugün Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Toplantısı için Bakü’ye geldik. Çok teşekkür ediyorum. Burasını biz de şüphesiz evimiz gibi hissediyoruz. Türkiye’nin herhangi bir yerine gittiğimizde aynı hisleri Bakü’ye geldiğimizde de yaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Azerbaycan’ın vefat eden lideri Haydar Aliyev’in mezarı ile Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ni ziyaret eden Şentop, Ermenistan işgalinden kurtarılan, Azerbaycan’ın ’kültür başkenti’ Şuşa şehrine de gelerek incelemelerde bulunmuştu. Şuşa’daki Cıdır Ovası, Şuşa Kalesi ve şehir meydanı gibi tarihi ve kültürel yerleri gezen Şentop, daha sonra Fuzuli Uluslararası Havalimanı’na gelerek Türkiye’ye döndü.