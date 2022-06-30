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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Politika 30.06.2022, 15:40
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’da resmi temaslarına devam ediyor. Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’na katılmak üzere başkent Bakü’ye gelen Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile heyetlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Şentop, Bakü temaslarını tamamlamasının ardından Azerbaycan’dan ayrılacak.

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