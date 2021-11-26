TBMM Başkanı Şentop: "Asya ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde kuracağımız ortaklıklarla, girişimci ve insani dış politika hedeflerimizin ileriye götürülmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Asya ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde kuracağımız ortaklıklarla, girişimci ve insani dış politika hedeflerimizin ileriye götürülmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de genel kurul öncesi Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti. Şentop konuşmasında, "Asya ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde kuracağımız ortaklıklarla, bölgesel ve çok taraflı Asya platformlarındaki aktif yaklaşımımızın, girişimci ve insani dış politika hedeflerimizin ileriye götürülmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Şentop, APA öncesinde ise İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Koordinasyon Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapmıştı.