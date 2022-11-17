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TBMM Başkanı Şentop, Aşkabat’ta Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bulunan Bağımsızlık Anıtı’na çelenk koyma törenine katıldı.
Politika 17.11.2022, 19:07
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bulunan Bağımsızlık Anıtı’na çelenk koyma törenine katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento heyetiyle birlikte geldiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki temaslarına başladı. Türkmenistan Halk Hakıdası Anıt (Yadigarlık) Kompleksini ziyaret eden Şentop, Bağımsızlık Anıtı’na çelenk koyma törenine katıldı.
TBMM Başkanı Şentop’a ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar eşlik ediyor.