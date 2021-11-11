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TBMM Başkanı Şentop: “Annelerin eylem dünyanın en sivil, en doğal ve en güçlü eylemidir”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 801 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, annelerin eyleminin dünyanın en sivil, en doğal ve en güçlü eylem olduğunu belirterek, “Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler” dedi.

Politika 11.11.2021, 17:26
TBMM Başkanı Şentop: “Annelerin eylem dünyanın en sivil, en doğal ve en güçlü eylemidir”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 801 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, annelerin eyleminin dünyanın en sivil, en doğal ve en güçlü eylem olduğunu belirterek, “Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Diyarbakır’da HDP il binası önünde 801 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

HDP il binası önündeki çadırda ailelerle tek tek görüşen TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, anne ve babalara beyaz karanfil verirken, ailelerden Süleyman Aydın, Bingöl’de Şehit ailesine küfreden İYİ Parti milletvekili Türkkan’ın meclisten atılmasını istedi. Şentop is, kanunların ve mevzuatın olduğunu, bu çerçevede gereken neyse yapılacağını aktardı.

Aileler görüşmesi sonrası HDP il binası önünde çadırın önüne geçen Şentop açıklamalarda bulundu.

"Annelerin eylemi, dünyanın en etkili eylemi"

Annelerin eyleminin dünyanın en sivil, en doğal ve en güçlü eylem olduğunun altını çizen Şentop, "Bugün burada evlatlarına kavuşmak için bekleyen Diyarbakır anneleri, 800’üncü gününü idrak ettiler. Bu süre içerisinde kararlı dik duruşlarıyla burada evlatlarına kavuşan anneler oldu, aileler oldu, hala bekleyenler var içlerinde. Tabi annelerin eylemi, dünyanın en etkili eylemidir. Burada gerçekleşen eylem için diyebiliriz ki dünyanın en sivil, en doğal, en güçlü eylemidir. Daha önce de teröre ve teröristlere karşı farklı ülkelerde eylemler olmuştur, oturma eylemleri olmuştur, büyük toplantılar, büyük yürüyüşler olmuştur, fakat buradaki eylem hem kararlılığı itibariyle, hem de doğallığı, tabiliği itibariyle hepsinden farklı ve hepsinden güçlü bir eylem” dedi.

“Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler”

Eylem olduğu günden bu yana bir çok ailenin evladına kavuştuğunu aktaran Şentop, “Nitekim eylem neticesinde evlatlarına kavuşan aileler oldu. Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler. İddialarına göre buradaki ailelerin, siyasi partilerin bu tür konularda evlatlarını ailelerinden, annelerinden kopartılması, dağa gönderilmesi, terör örgütüne iletilmesi konusunda aracılık ettiğine dair iddialar çok vahim iddialardır ve şahit oldukları somut olayları da anlattılar. Bu konuda herkesin, kim olursa olsun, daha önce ne yapmış olursa olsun, bu evlatların ailelerine kavuşması için elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Ben bu konuda devletimizin, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesin, hepimizin buradaki annelerin yanında olduğumuzu, anneleri evlatlarına kavuşturmanın, dünyada yapılacak en büyük, en önemli iş olduğunu düşünüyoruz. Elimizden gelen bütün gayretlerle her zaman onların yanındayız, onları destekliyoruz. Allah kavuştursun, Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.

“Bingöl’de yaşanan olay çok büyük üzücü bir olay, hepimizi kahretmiştir”

Bingöl’de Şehit ailesine küfreden İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgilide konuşan Şentop, "Ben aslında onu üniversitedeki konuşmamda çok açık bir şekilde dile getirdim. O konuya dair söylediklerim çok açık. Çok kısa bir anayasa bilgisi olan kişinin, benim o söylediğimde hükümeti yürütmeyi kastettiğim belli. Fakat yürütmeyle meclisle, meclisin itibarıyla ilişkilendirilmesinin doğrusu ben biraz espri olmasını ümit ediyorum. Yoksa daha farklı şeyler, kötü şeyler düşüneceğim kavrayışla ilgili. Buna pek girmek istemiyorum. Fakat burada ifade edeyim, Bingöl’de yaşanan olay çok büyük üzücü bir olay, hepimizi kahretmiştir. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan milletvekillerinin kendisini seçen vatandaşla temasında bazen olumsuz, hoşumuza gitmeyen davranışlar, sözler olmuştur ama, bu derecede vahim açık galiz bir hakaretin, bir küfürün bir milletvekili tarafından vatandaşa karşı dile getirilmesi çok vahimdir. Bununla ilgili olarak süreci takip ediyoruz. Ben dün şehit ailelerinden gelenler oldu, arayanlar oluyor sürekli tepki gösterenler var. Sonuç itibariyle bir hukuk sistemi var Türkiye’de. Kanunlarımız var, mevzuatımız var, bu çerçevede gereken neyse yapılacaktır. Hukuki süreçler devam ediyor" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Şentop ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

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