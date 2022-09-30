TBMM Başkanı Şentop: “27’nci Yasama döneminin tamamında Meclis Başkanlığına sunulan tezkerelerin toplam sayısı bin 600’ü geçmiştir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 27’nci Yasama döneminin tamamında Meclis Başkanlığına sunulan tezkere sayısının bin 600’ü geçtiğini belirterek, "Bir milletvekiline (Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’e) ait 2 dosyada Genel Kurul tarafından dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 27. Dönem 6. Yasama Yılı’nın yarın başlaması dolayısıyla TBMM Tören Salonu’nda gazetecilerle buluştu. Mersin’de Tece Polisevi’ne yapılan terör saldırısına ilişkin konuşan Şentop, “Sözlerime başlamadan önce bu hafta başında Mersin’de emniyet teşkilatımıza yönelik alçak ve hain terör saldırısını bir kere daha kınamak, söz konusu saldırıda kaybettiğimiz şehidimiz Sedat Gezer’in ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi, saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza da acil şifalar niyazımı tekrarlamak istiyorum. Bu vesileyle devletimizin dirliğine ve milletimizin birliğine kast eden bütün terör örgütlerini ve gizli-açık destekçilerini lanetliyorum. Ne kadar tuzak kurarlarsa kursunlar Türkiye’nin bu tuzaklara düşmeyeceğine, kimi odakların istediği gibi kaosa sürüklenmeyeceğine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

27. Dönem 5. Yasama Yılı hakkında bilgi veren TBMM Başkanı Şentop, “Gazi Meclisimiz bu sene çok yoğun bir yasama yılını geride bırakmıştır. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 112 birleşim ve 486 oturum gerçekleştirilmiş; 818 saat 50 dakika çalışma yapılmış ve 35 bin 984 sayfa tutanak tutulmuştur. İhtisas ve Meclis Araştırması Komisyonlarında ise 970 saat 10 dakika çalışılmış ve 36 bin 182 sayfa tutanak tutulmuştur. Genel Kurul, komisyonlar ve Başkanlık Divanı çalışmaları kapsamında toplam 74 bin 694 sayfa tutanak tutulmuştur. Meclisimizin bu çalışmaları sonucunda aralarında Paris Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin cezalarını artıran, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında uyulması gereken ilke ve esasları belirleyen, genel seçimlerde ülke barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşüren, müsilaj sorununun çözümü için alınması gereken önlemlerin hukuki çerçevesini çizen ve kamu çalışanlarımızın özlük haklarında iyileştirmeler öngören çok önemli düzenlemelerin de bulunduğu toplam 83 teklif kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca yine bu yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda çeşitli konularda 31 Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmıştır. Kanunlaşan teklifler dışında bugün itibarıyla milletvekillerince hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 4 bin 208 kanun teklifi ihtisas komisyonlarının, 44 kanun teklifi ise Genel Kurul’un gündeminde bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamenter sistemi karşılaştırarak, “Parlamenter sistemde geçirdiğimiz son iki dönem olan 24’üncü ve 26’ncı yasama dönemlerinde soru önergelerinin muhataplarınca toplam cevaplandırılma oranları sırasıyla yüzde 60,3 ve yüzde 45,4 iken; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geçerli olduğu 27’nci dönemde bu oranın yaklaşık yüzde 64 (yüzde 63,97) olduğunu görmekteyiz. Bu istatistiki verilerden hareketle bazı milletvekili arkadaşlarımızın soru önergelerine cevap verilmediği yönünde oluşturmaya çalıştıkları izlenime ve bu noktada önceki yasama dönemlerinden daha kötü bir durumda olduğumuz yönündeki eleştirilere katılmadığımı belirtmek isterim” diye konuştu.

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarına ilişkin olarak ise Şentop şöyle konuştu:

“27’nci Dönem 5’inci Yasama Yılı’nda TBMM Başkanlığına 317 yasama dokunulmazlığı tezkeresi gelmiştir. Bunlardan Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen 2 tezkere TBMM Genel Kurulu tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesi, bir tezkere ise istem üzerine Cumhurbaşkanlığına iade edilmiştir. 5’inci Yasama Yılı’nda sunulanlarla birlikte 27’nci yasama döneminin tamamında Meclis Başkanlığına sunulan tezkerelerin toplam sayısı ise -maalesef- bin 600’ü geçmiştir. Arkadaşlar, bu konuda daha önce de çeşitli vesilelerle açıklamalarım oldu. Bu çerçevede bir defa daha hatırlatmakta fayda görüyorum ki yasama dokunulmazlığı, suç işleme özgürlüğü anlamına gelmemektedir. Zira yasama dokunulmazlığı, şahıslarından bağımsız olarak yürüttükleri yasama görevi sebebiyle milletvekillerine bazı geçici imkânlar tanınmasını ifade eden bir müessesedir. Diğer taraftan bir milletvekilinin suç işlediği iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talep edildiğinde yapılacak işlemler TBMM İçtüzüğü’nde ayrıntılı şekilde kurala bağlanmıştır. Nitekim Karma Komisyon geçtiğimiz yasama yılında 2 milletvekiline ait 7 dokunulmazlık tezkeresinin görüşülmesi için toplanmış, akabinde bir milletvekiline (Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’e) ait 2 dosyada Genel Kurul tarafından dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilmiştir. Yine bir diğer milletvekilinin (Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in) 5 dosyası hakkında düzenlenen Karma Komisyon raporları da, öyle tahmin ediyorum 6’ncı yasama yılının başında Genel Kurul tarafından görüşülerek karara bağlanacaktır.”

Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurgulayan Şentop, “Biz, yanı başımızdaki bu bölgede barışın tesisi için çaba gösterirken, yakın zaman önce mevkidaşım Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin tahrik edici ve krizi tırmandırıcı Ermenistan ziyaretine dikkat çekmek isterim. Maalesef bu ziyaret, BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan işgalci Ermenistan’ı uluslararası hukuka aykırı bu tür davranışlar sergileme konusunda cesaretlendirmekten öte bir amaca hizmet etmemiştir. Hepinizin bildiği üzere arkadaşlar Ermenistan, Azerbaycan topraklarını 28 yıl önce işgal etmiş ve iki ülke arasındaki bu sorunun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdinde kurulan Minsk Grubu’na dahil ülkeler sorunun çözümü konusunda maalesef sınıfta kalmıştır. Dolayısıyla başta BM Güvenlik Konseyi ve AGİT olmak üzere uluslararası birçok kurumun Ermenistan’ı işgalci olarak tespit ve ilan ettiği bu 28 yıllık süreç içerisinde sorunun çözümü için gerçek hiçbir adım atmayan, adeta kılını kıpırdatmayan Minsk Grubu eş başkanlarından birisi olan ABD’nin Temsilciler Meclisi Başkanı’nın tam da artık Azerbaycan’ın ’Madem bu sorunu siz çözemiyorsunuz; o zaman ben bunu kendi imkanlarımla çözerim’ dediği ve inisiyatif aldığı, gerçekten de kendi topraklarını işgal altından kurtardığı bir süreçte Ermenistan’ı ziyaret etmesi, bölge barışını zedeleyen kötü niyetli ve sorumsuz bir tavırdır. Bu vesileyle ben de Pelosi’nin ziyaretinin hemen öncesinde kıymetli mevkidaşım Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, dünya devletlerinden kim ne derse desin Türk devletinin ve milletimizin haklı davasında daima Azerbaycan’ın yanında olduğunu bir kere daha kendilerine ifade ettim” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Şentop, devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin soruya, “1 Nisan 2022 ile 30 Haziran 2022 döneminde Genel Kurul ve komisyonlara devam ile ilgili çizelgeler çıkartıldı. Üç aylık dönemler halinde Genel Kurul ve komisyonlara devam ile ilgili bir takip yapılmaktadır. Devamsızlık yapan milletvekiline tebligat yapılmaktadır, gerekçelerini, mazeretlerini bildirmeleri istenmektedir. Bunun sonucunda Başkanlık Divanı’nda değerlendirilmektedir” şeklinde cevap verdi.