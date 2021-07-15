banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz sergisi açtı

Türkiye büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz sergisini açtı.

Politika 15.07.2021, 16:58
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz sergisi açtı
banner502

Türkiye büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz sergisini açtı.

TBMM Başkanı Şentop, Şeref Holü’nde kurulan 15 Temmuz sergisini açtı. Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri katıldı. Açılış İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Daha sonra 15 Temmuz film gösterisi ile devam etti. TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz gecesi görev yapan gazetecilere plaket verdi.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501