TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz sergisi açtı

Türkiye büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz sergisini açtı.

TBMM Başkanı Şentop, Şeref Holü’nde kurulan 15 Temmuz sergisini açtı. Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri katıldı. Açılış İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Daha sonra 15 Temmuz film gösterisi ile devam etti. TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz gecesi görev yapan gazetecilere plaket verdi.