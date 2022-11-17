TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkmenistan’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento heyetiyle birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Aşkabat’a geldi. Şentop, Aşkabat Uluslararası Havalimanı’nda Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkan Yardımcısı Kasımgulu Babayev ve Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından karşılandı. TBMM Başkanı Şentop’a, Türkmen çocuklar tarafından çiçek ve yöreye özgü ekmek takdim edildi.