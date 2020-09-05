TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Son dönemde hayata geçirilen altyapı projeleriyle öne çıkan Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi’ne kavuşmak üzere gün sayıyor. İnşaat işleri bitme noktasına gelen hastanenin, Sağlık Bakanlığı tarafından teslim alındıktan sonra faaliyete geçmesi bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek 480 yataklı Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın’ın eşlik ettiği Mustafa Şentop, hastane hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye’de son yıllarda her alanda gelişme göstererek gözde yerleşimler arasına giren Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi’ne kavuşmak için gün sayıyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşacak.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP’U AĞIRLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, bugün tamamlanmak üzere olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mustafa Şentop’a Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın da eşlik etti