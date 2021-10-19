Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabbim ülkemizi her türlü af
Kripto dünyasında sahte uygulamalara dikkat! Sahte SafeMoon kripto para uygulaması kullanıcıları gözetliyor...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Osman Kabala’nın serbest bırakılmasını isteyen ülkelere çağrı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye’de ‘devam eden dava’ hakkında, TBMM’de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir” dedi.
Politika 19.10.2021, 00:07
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye’de ‘devam eden dava’ hakkında, TBMM’de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir” dedi.
Şentop, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına ilişkin on ülke büyükelçisine seslendi. Şentop şunları kaydetti:
“Türkiye’de ‘devam eden dava’ hakkında, TBMM’de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın” dedi.