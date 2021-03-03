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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınması, huzur, refah ve güvenliğinin sağlanması, kalkınmasının sürdürülmesi ve dünyayla bütünleşmesi önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkıyla aynı yolda yürümeye devam edecektir, yolumuz birdir” dedi.

Politika 03.03.2021, 19:03
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınması, huzur, refah ve güvenliğinin sağlanması, kalkınmasının sürdürülmesi ve dünyayla bütünleşmesi önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkıyla aynı yolda yürümeye devam edecektir, yolumuz birdir” dedi.

Şentop, TBMM’deki makamında KKTC Başbakanı Saner ile görüştü. Şentop, Türkiye için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin taşıdığı önemin altını çizerek, “Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin her geçen gün daha da kuvvetlendiğini görmek bizler için gurur vesilesidir. Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra ülkemizi ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı geçtiğimiz yıl Ekim ayında Meclisimizde ağırlamış, faydalı görüşmeler gerçekleştirmiştik. Türkiye ve KKTC, sahip olduğu işbirliği ve dayanışma ruhuyla bütün zorlukların üstesinden gelebilecek iradeye ve kudrete sahiptir” ifadelerini kullandı.

Gazi Meclisin milli dava Kıbrıs ile ilgili gelişmeleri takip ettiğini kaydeden Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı ve güvenliği konusunda bugüne kadar alınan her kararın ve atılan her adımın tam destekçisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak seçilmemin hemen sonrasında ben de ilk yurtdışı ziyaretimi 5 Mart 2019 tarihinde KKTC’ye gerçekleştirmiştim. Sayın Önder Sennaroğlu’nu KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanlığına seçildiğinde tebrik ettim. TBMM Dışişleri Komisyonu heyetimiz 4-6 Mart 2021 tarihlerinde ülkenizi ziyaret edecektir. Dostluk Gruplarımız arasındaki iş birliği ve ziyaretlerin artırılması da parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu teşkil etmektedir. Dostluk Gruplarımız arasındaki temasların en kısa zamanda yeniden hayata geçirilmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Şentop şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türküne yönelik uygulanan insanlık dışı izolasyonlar karşısında KKTC’nin sesini duyurabilmek, görünürlüğünün artırılmasını sağlamak bakımından parlamenterler seviyesindeki temaslar giderek daha fazla ehemmiyet kazanmaktadır. Bu düşünceyle, üyesi bulunduğumuz tüm parlamenter asamblelerde Kıbrıs davasını yüksek sesle dile getiriyoruz. Malumunuz olduğu üzere, Meclisimizin yoğun girişimleri sayesinde KKTC, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nde 2006’dan bu yana ’Kıbrıs Türk Devleti’ adıyla temsil edilmektedir. KKTC’nin TÜRKPA’ya tam üye olması için girişimlerimiz devam etmektedir. Himayemizde düzenlenen uluslararası etkinliklere Cumhuriyet Meclisinin katılımını gözeterek KKTC’nin uluslararası görünürlüğünün artırılmasına katkı sağlamaya önem atfediyoruz. Kıbrıs Türklerini temsilen sizlerin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde temsil edilmenizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için önemli bir kazanım olduğu kanaatindeyim. AKPM bünyesindeki faaliyetleriniz çerçevesinde delegasyonumuz ile yakın iletişim ve iş birliği içinde olduğunuzu biliyorum. Bu vesileyle, bu önemli platformda davamız uğruna verdiğiniz mücadele için sizi tebrik ediyorum.”

Şentop Kıbrıs adasındaki duruma işaret ederek, “50 seneden fazla bir süredir müzakere edilen federasyon modelinin, Rum tarafının ‘Ada’nın tek sahibi benim’ zihniyeti nedeniyle Kıbrıs meselesini bir çözüme kavuşturamadığı ortadadır. Ada’da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi düzeni ve iki ayrı devlet mevcuttur. Çözüm ancak bu gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkündür. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm vizyonunu destekliyoruz. Uluslararası topluma da Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine saygı duyması gerektiği mesajını veriyoruz. Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınması, huzur, refah ve güvenliğinin sağlanması, kalkınmasının sürdürülmesi ve dünyayla bütünleşmesi önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkıyla aynı yolda yürümeye devam edecektir, yolumuz birdir.” şeklinde konuştu.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Kıbrıs Türk halkının, anavatandan almış olduğu güç ve kudret sayesinde yılmadan yoluna devam edeceğini aktararak, “Bu bağlamda Kıbrıs sorununun dünyadaki birçok ülke, 1974 yılında başladığını bilse de, aslında Kıbrıs sorununun 1963 yılında Rumların tek yanlı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal etmesi ile başlamıştır. Eğer Kıbrıs’ta işgal ve istila sorunu varsa, bu işgal ve istila sorununun tek müsebbibi Kıbrıs Cumhuriyetini işgal eden Kıbrıs Rum Kesiminden kaynaklanmaktadır. O günden itibaren Kıbrıs Türk halkını gettolar ile yaşamaya mecbur eden Kıbrıs Rumu’nun 1974 yılında anavatan Türkiye’mizin Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasından doğan garantörlük hakkı ile Kıbrıslı Türk soydaşlarının özgür yaşamanı sağlaması adına Ada’ya yapmış olduğu Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra da bugünlere kadar huzur içinde gelmemizin en önemli sebebidir. Türkiye, Kıbrıs’ın uluslararası görünürlüğünün olması ve kalite standartlarında yaşama konusunda da bizleri her zaman desteklemiştir ve desteklemeye de devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuk başbakan ve heyet ile birlikte TBMM Genel Kurul Salonu’na giderek, kordiplomat locasından Kurul çalışmalarını izledi. Şentop, konuk başbakan ile birlikte Genel Kurulu selamladı. Şentop ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminde TBMM’de bombalanan alanları da konuk başbakan ve heyete göstererek, bilgi verdi.
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