TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan meclis başkanı Nigmatulin ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.

Şentop Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile telefon ile görüştü.

Şentop, Kazakistan’da olanları yakından takip ettiklerini söyleyerek, “Kazakistan bizim dostumuz, kardeşimiz. Biz orada olup bitenleri kendi ülkemizde olup bitenler gibi yakından takip ediyoruz. Kazakistan’da huzur ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından çok kıymetli. Kazakistan’da istikrarının bölge için de çok önemlidir. Kazakistan devletinin ve Kazakistan halkının bu zor günleri aşacağına, huzur ve istikrarı sağlayarak daha da güçleneceğine inanıyoruz” dedi.

Nigmatulin, Şentop’a bilgi verdiği kaydedilerek, “Değerli dostum ben size çok teşekkür ederim. Şahsınızda TBMM’deki tüm dostlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten böyle zor günde bizim yanımızda bulundunuz” dedi.