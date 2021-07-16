TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığı Şehitliği’ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığında bulunan 15 Temmuz Şehitliği ve Polis Şehitliği’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Ankara’da bulunan Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Şehitliği ziyaret etti. Başkan Şentop Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği’nde bulunan şehit kabirlerine karanfil bıraktıktan sonra Kur’an’ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dua edildi.

Şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Şentop’a, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan eşlik etti.