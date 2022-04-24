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TBMM Başkanı Şentop’tan HDP’li Paylan’ın teklifine tepki: “Bir provokasyon olduğunu ifade etmek isterim”
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden hasta hükümlülerin tedavilerinin yapılmadığı iddialarına ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (HDP Milletvekili Garo Paylan’ın verdiği kanun teklifi) "Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle ilgili, hukukçuların savcıların yapacağı çalışmalarla ortaya çıkabilir."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (HDP Milletvekili Garo Paylan’ın verdiği kanun teklifi) "Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle ilgili, hukukçuların savcıların yapacağı çalışmalarla ortaya çıkabilir."
Politika 24.04.2022, 12:49
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (HDP Milletvekili Garo Paylan’ın verdiği kanun teklifi) "Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle ilgili, hukukçuların savcıların yapacağı çalışmalarla ortaya çıkabilir."