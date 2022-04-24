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TBMM Başkanı Şentop’tan HDP’li Paylan’ın teklifine tepki: “Bir provokasyon olduğunu ifade etmek isterim”
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden hasta hükümlülerin tedavilerinin yapılmadığı iddialarına ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan’ın kanun teklifi) Türkiye’de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir. TBMM’de aziz milletimize ve bizim tar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan’ın kanun teklifi) Türkiye’de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir. TBMM’de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz."
Politika 24.04.2022, 12:39
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan’ın kanun teklifi) Türkiye’de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir. TBMM’de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz."