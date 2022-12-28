TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “EYT konusunda bakanımız bu hafta açıklama yapacağını söyledi. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta düzenleme Meclise gelebilir. Düzenleme Meclise gelirse ocak ayı içinde komisyonda ve genel kurulda görüşülebilir.”