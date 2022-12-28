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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “EYT konusunda bakanımız bu hafta açıklama yapacağını söyledi. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta düzenleme Meclise gelebilir. Düzenleme Meclise gelirse ocak ayı içinde komisyonda ve genel kurulda görüşülebilir.”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “EYT konusunda bakanımız bu hafta açıklama yapacağını söyledi. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta düzenleme Meclise gelebilir. Düzenleme Meclise gelirse ocak ayı içinde komisyonda ve genel kurulda görüşülebilir.”
Politika 28.12.2022, 13:25
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “EYT konusunda bakanımız bu hafta açıklama yapacağını söyledi. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta düzenleme Meclise gelebilir. Düzenleme Meclise gelirse ocak ayı içinde komisyonda ve genel kurulda görüşülebilir.”