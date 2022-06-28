banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kurbanlık hayvan alırken dikkat
Kurbanlık hayvan alırken dikkat
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cüneyt Arkın’ın vefatına ilişkin mesaj yayımladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan ’Bizim kahramanlarımız’ı canlandırdığı filmleriyle, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek” dedi.

Politika 28.06.2022, 11:15
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cüneyt Arkın’ın vefatına ilişkin mesaj yayımladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan ’Bizim kahramanlarımız’ı canlandırdığı filmleriyle, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek” dedi.

Şentop, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın’ın vefatı üzerine şahsi Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı. Şentop, mesajında şunları paylaştı:

“Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan ’Bizim kahramanlarımız’ı canlandırdığı filmleriyle, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet olsun.”

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu