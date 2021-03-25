TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı Montrö'yü tanımıyorum diyebilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programında Türkiye'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Anayasa'ya aykırı açıklamalarda bulundu.

Sunucu Muharrem Sarıkaya'nın ''Bir gün bir cumhurbaşkanı gelip 'Ben Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekiliyorum, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ni feshettim veya Montrö'yü tanımıyorum diyebilir mi?' sorusuna Mustafa Şentop ''Yapabilir'' şeklinde yanıt verdi.

Şentop sözlerine "Ancak mümkün ve muhtemel arasında fark var. Yeterli yoğurt bulursanız Marmara Denizi’nden ayran yapmak da mümkündür." devam etti.