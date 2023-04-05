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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: ”Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. “
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: ”Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. “
Politika 05.04.2023, 16:26
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: ”Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. “