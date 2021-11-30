TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Bu coğrafyalara gelerek evlatlarımızı öldürüyorlar”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Eğer biz kendi aramızdaki sorunları çözmezsek, bir araya gelmezsek başkaları kendi icat ettikleri sorunları çözmek için bu coğrafyalara gelerek evlatlarımızı öldürüyorlar” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara’da özel bir otelde düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı Programı’na katıldı. ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ başlığı ile düzenlenen programda konuşma gerçekleştiren Mustafa Şentop, İslam aleminin ortak sorunları olduğunu ve bu sorunları çözüme kovuşturmak için bir araya gelerek İslam birliği oluşturulması gerektiğini söyledi.

“Birbirimize gözümüzü çevirmemiz, birbirimize bakmamız ve görüşmemiz lazım”

Avrupa Birliği’nin daha önce birbirine düşman olan ülkelerden oluştuğunu ve şimdi ise bir birlik içerisinde hareket ettiklerini söyleyen Şentop, “Birbirlerinden 10 milyondan fazla insan öldürdüler. Yetmedi 2 dünya savaşı yaptılar. 2 Dünya savaşında 100 milyona yakın insan öldü. Fakat iki dünya savaşından sonra bir araya geldiler. Dünyanın en büyük ekonomik birliği diyebileceğimiz Avrupa Birliği diye bir kuruluş kurdular. Sadece 20. yüzyılda değil geriye dönük yüzyıllar boyunca birbirlerinin evini yakan, ekonomilerini ve ülkelerini tahrip eden, birbirlerini öldüren insanlar bir birlik içerisinde hareket edebiliyorlar. Ayrı düşündükleri şeyler yok mu? Var. Bir sürü ayrı düştükleri konular var. Bu konuları ayrıca görüşebilirsiniz ama ittifak ettiğiniz konularda bir araya gelmenin oluşturacağı bir güç dağınıklık rüzgarımızı yok ediyor. Halbuki bizi birleştiren konular onları birleştiren konulara göre çok daha fazla. Biz yüzyıllar boyunca kardeşler olarak yaşadık. Biz birbirimizin topraklarını talan etmedik. Birbirimizin evlerini talan etmedik, birbirimizi öldürmedik. Bir araya gelemiyoruz ama. Bunun sebebi şu; Birbirimize bakmıyoruz, başka yerlere bakıyoruz. Başka yerlere bakarak hareket ediyoruz. Birbirimize gözümüzü çevirmemiz, birbirimize bakmamız ve görüşmemiz lazım” diye konuştu.

“Bu coğrafyalara gelerek evlatlarımızı öldürüyorlar”

Müslümanların birlik olmadığı zaman zorluk çektiğini ve yaşanan zorlukları başkalarının fırsata çevirdiğini söyleyen Şentop, “Eğer biz kendi aramızdaki sorunları çözmezsek, bir araya gelmezsek başkaları kendi icat ettikleri sorunları çözmek için bu coğrafyalara gelerek evlatlarımızı öldürüyorlar, ekonomimizi tahrip ediyorlar. Bu bakımdan ben 9-10 Aralıkta yapacağımız İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı’nın önemli bir adım olmasını arzu ediyorum. Aksi halde Kudüs meselesi böyle toplantılarda bir araya geldiğimiz kültürel mesele olmaktan ibaret kalır” dedi.