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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere’nin Ukrayna’nın bağımsızlığı için sağladığı fonu 100 milyon sterlin artıracağını duyurdu.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
Politika 17.02.2022, 17:53
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.