Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi" dedi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Tokat milletvekili Beyazıt seçildi
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi
Politika 01.02.2022, 19:42
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi
Anayasa Komisyonu, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra Anayasa Komisyonu başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kocaeli milletvekili Emine Zeybek ve Afyonkarahisar milletvekili Ali Özkaya AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt’ı aday gösterdi.
Yapılan oylamada Yusuf Beyazıt Anayasa Komisyonu Başkanı olarak seçildi. Beyazıt, üyelere destek verdikleri için teşekkür etti.