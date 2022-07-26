TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz için toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa, Adalet Karma Komisyonu DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz’in hakkındaki raporu görüşmek üzere toplandı. Toplantının başında gergin anlar yaşandı.

TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu, 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz hakkındaki raporu görüşmek üzere toplandı. Dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması istenen Aydeniz, İstanbul Kadıköy’de polis memuruna yumruk atmıştı. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan komisyonun açılış kısmı basına açık gerçekleşti. Basının görüntü almasının ardından kapalı oturuma geçileceğinin açıklanmasının ardından HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, basın mensuplarının komisyondan çıkarılmasına karşı çıktı. Beştaş, komisyon toplantısının tamamının basına açık şekilde gerçekleşmesini istediklerini dile getirdi. Öte yandan HDP Milletvekili Beştaş’ın söylemlerine karşı çıkan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül arasında sözlü tartışma yaşandı. TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın talimatı doğrultusunda komisyonun devamı basına kapatıldı ve kapalı olarak devam ediyor.