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TBBM Başkanı Şentop’tan Pençe-Yıldırım Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.
Politika 09.12.2021, 16:37
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde hain terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Ali Sarı, Emre Ceylan, İdris Akgöz ve Doğanay Çelik’e Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.