TBBM Başkanı Şentop: "Türkiye, gıda güvenliği konusunda olduğu gibi enerji güvenliği konusunda da her zaman bölgesine ve Avrupa’ya somut katkılar yapıyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da gerçekleştirilen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’nin "Gıda ve Enerji Güvenliği ve Ekonomik Güçlükler" konulu ikinci oturumunda yaptığı konuşmada, "Türkiye, gıda güvenliği konusunda olduğu gibi enerji güvenliği konusunda da her zaman bölgesine ve Avrupa’ya somut katkılar yapıyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya’daki temaslarını sürdürüyor. Şentop, başkent Jakarta’da gerçekleştirilen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’nin "Gıda ve Enerji Güvenliği ve Ekonomik Güçlükler" konulu ikinci oturumuna katıldı. Şentop oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle tahıl sevkiyatının yapılmasını sağlamasıyla dünyada büyük bir gıda krizinin eşiğinden dönüldüğünü belirterek, "Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasında hepimizin müşterek menfaati var. Küresel düzeyde önemli sınamalarla karşılaştığımız bu dönemde gündemin baş sırasına güvenlik sorunu yerleşmiştir" ifadelerini kullandı.

"Tahıl konusunda BM ve diğer uluslararası ortaklarımızın da destekleriyle elimizden geleni yaptık"

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gıda ve enerji güvenliğinin en az askeri güvenlik kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatan Şentop, "Özellikle her iki ülkeye son derece bağımlı olan ve hele de halihazırda açlık kriziyle boğuşan milyonları ciddi bir tehditle karşı karşıya bıraktı ve gıda güvensizliğini daha da şiddetlendirdi. Başta az gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyanın birçok ülkesi için bu bölgeden gelecek tahılın hayati önem taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle acil olarak çözülmesi gereken bu sorun karşısında Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün gayretleriyle, BM ve diğer uluslararası ortaklarımızın da destekleriyle Rusya ve Ukrayna’nın da makul yaklaşımıyla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunun sonucunda ortaya çıkan anlaşma sayesinde tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin yanı sıra gübrelerin de ithal edilebilmesini garanti altına aldık" dedi.

"Yenilenebilir kaynakların kullanımının teşvik edilmesi, enerji güvenliğinin sağlanması için önemli stratejilerden biridir"

Türkiye’nin tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması projesinin en önemli bileşenlerinden biri olarak Orta Koridor Girişimi’ni de kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Şentop, bu çerçevede ulaştırma konusundaki yatırımlarla Çin ile İngiltere arasında tren yolu ulaşımının mümkün kılınacağını belirtti. Şentop, "Bu sayede küresel tedarik zincirinin kesintisiz işlemesine de önemli bir katkı sunuyoruz. Şiddetli bir şekilde devam etmekte olan bu savaşın, enerji arz güvenliği için yarattığı tehdit ve enerji fiyatlarındaki çalkantılar, salgın nedeniyle zaten bozulan küresel ekonomi üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yaratıyor. Sonuç olarak, enerji kaynakları ve güzergah çeşitlendirilmesinin önemi doğal olarak artmıştır. Yenilenebilir kaynakların kullanımının teşvik edilmesi, şüphesiz enerji güvenliğinin sağlanması için önemli stratejilerden biridir. Ancak bu geçiş, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde daha iyi planlama, koordinasyon ve yönetişim gerektirmektedir" şeklinde konuştu.

"Türkiye, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji alanlarında da güvenilir bir ortak haline geldi"

Şentop, Türkiye’nin rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji alanlarında da güvenilir bir ortak haline geldiğini belirterek, "Türkiye, gıda güvenliği konusunda olduğu gibi enerji güvenliği konusunda da her zaman bölgesine ve Avrupa’ya somut katkılar yapıyor, yapmaya da devam edecek. Ülkemizin Avrupa’ya entegre elektrik piyasası, büyük Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru hattı ve yine Bakü-Tiflis üzerinden Erzurum’a ulaşan doğalgaz boru hattı gibi altyapı projeleri (BTC, BTE, TANAP gibi) bunun tezahürüdür. TANAP projemizdeki adımlarımızla Güney Gaz Koridoru için gereken iş birliği imkanlarına da hazırız. Ülkemiz sadece doğal gaz arz güvenliğinde değil, aynı zamanda rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji alanlarında da güvenilir bir ortak haline geldi. Kısacası Avrupa’nın enerji arz güvenliği için güvenilir ve stratejik bir partner olarak gereken her türlü yapıcı ve kazan-kazana dayalı iş birliğine her zaman açığız. Ortadoğu ve Akdeniz havzasında enerji merkezi rolümüzün güçlenmesi bölgesel enerji güvenliğine ilave somut katkılar sunabilecektir. Nihayetinde uluslararası iş birliği, küresel düzeyde hem gıda hem de enerji güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi için son derece hayatidir" dedi.