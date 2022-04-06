Tayvan, Rusya’ya yönelik yaptırımları artırarak, stratejik önem taşıdığı düşünülen 57 ürünün Rusya’ya ihracatına yasak getirildi.

Tayvan, Rusya’ya yönelik yaptırımları artırdı. Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri ve sivil amaçlarla kullanılabileceği belirtilen 57 ürünün bundan sonraki dönemde Rusya’ya satılmayacağı belirtildi. Bakanlık, içinde entegre devre parçaları ve değişken frekanslı sürücülerin de bulunduğu telekomünikasyon parçalarının askeri alanda silah üretiminde kullanılabileceği ihtimaline karşı bu ürünlerin de satışına yasak getirildiğini ifade etti. Bakanlık, diğer ülkelerin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlar doğrultusunda yeni yaptırımlar getirildiğini ve Rusya’ya ihracatı yasaklanacak olan yüksek teknolojili ürünlerin listesini hazırladığını açıkladı.

Rusya’ya ihracat özel izne bağlandı

Kontrollü ürünleri ihraç etmek isteyenlerin, yasayı ihlal ettikleri için para cezasına çarptırılmamak veya muhtemel hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmamaları için Bakanlığın Dış Ticaret Bürosu’na başvurmaları gerektiği belirtildi.

Rakamlarla Rusya-Tayvan ticareti

Bakanlığın verilerine göre 2021’de Tayvan, Rusya’ya 1,3 milyar dolar değerinde ürün ihraç ederken, karşılığında 5 milyar ABD doları değerinde mal ithal etti. Rusya ve Tayvan arasındaki ikili ticaret Tayvan’ın toplam ticaretinin yalnızca yüzde 0,76’sını oluşturdu.

Tayvan, 25 Şubat 2022 tarihinde Wassenaar Düzenlemesi uyarınca Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımlara katıldığını duyurmuştu.