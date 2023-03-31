Tayvan lideri Tsai’ye ABD’de Küresel Liderlik Ödülü

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, New York’taki Hudson Enstitüsü tarafından Küresel Liderlik Ödülü’ne layık görüldü.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan ile diplomatik ilişkileri sürdüren Belize ve Guatemala’yı da içeren 10 günlük Orta Amerika ziyareti öncesinde geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarda bulundu. Düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü’nü ziyaret eden Tsai’ye Tayvan ile ABD arasındaki ilişkileri ilerletme çabalarından dolayı "Küresel Liderlik Ödülü" verildi.

Enstitü Başkanı ve CEO’su John P. Walters yaptığı açıklamada, "Başkan Tsai’yi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Onun liderliğinde ABD ve Tayvan, güvenlik ve ekonomik ilişkilerini genişletti ve derinleştirdi. Tsai, zorbalığa direnmek ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik anlayışını sürdürmek için büyük bir cesaret ve keskin bir kararlılıkla demokrasiye öncülük etti. ABD’nin Tayvan’ın yanında olmasından gurur duyuyoruz. Hudson, ABD ve müttefiklerinin güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını ilerletme konusunda kararlılığını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

"Çin kasıtlı olarak gerginliği artırıyor"

Tsai ise ABD’ye Tayvan’a yönelik desteğinden ötürü teşekkür etti. Aldığı ödülün Tayvan halkına ve onların dayanıklılığına bir selam anlamı taşıdığını ifade eden Tsai, Tayvan’ın demokrasiye geçişini sağlayan etkenin cesareti ve ısrarı olduğunu vurguladı. Tsai, "Çin kasıtlı olarak gerginliği artırıyor, ancak Tayvan her zaman temkinli ve sakin bir şekilde yanıt veriyor. Tayvan halkı barışı dört gözle bekliyor, ama tarih bize savaştan kaçınmanın en iyi yolunun kendimizi güçlendirmek olduğunu söylüyor" diye konuştu.

Tsai, uluslararası güvenlik ve ekonomik ortaklıklarını güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, diğer demokratik ülkeleri Tayvan’ın uluslararası organizasyonlara katılımını desteklemeye çağırdı.

Hudson Enstitüsü’ne göre Küresel Liderlik Ödülü, misyonuna uygun olarak “olağanüstü liderlik" sergileyen istisnai kişilere veriliyor.

Çin-Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi, "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor. Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.