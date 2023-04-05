Tayvan lideri Ing-wen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüştü

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD’nin California eyaletinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşme gerçekleştirdi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan ile diplomatik ilişkileri sürdüren Belize ve Guatemala’yı da içeren 10 günlük Orta Amerika ziyareti öncesinde geldiği ABD’de temaslarını sürdürüyor. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile California’da bir araya geldi. Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi’nde McCarthy tarafından karşılanan Tayvan lideri Ing-wen’in destekçileri de kütüphanenin otoparkında toplanarak Tayvan bayrakları ile Tayvan yanlısı sloganlar attı. McCarthy, Çin’in tehditlerine rağmen 1979’dan beri ABD topraklarında Tayvanlı bir liderle görüşen en kıdemli ABD’li siyasi oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Tayvanlı bir liderin ABD’ye gelmesinin yeni bir gelişme olmadığını ve Pekin’in de bu ziyareti bölgedeki gerilimi artırmak için kullanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ABD’nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçtiğimiz yıl Tayvan’a gerçekleştirdiği ziyarete sert tepki gösteren Çin, askeri tatbikatlar düzenlemişti.

Pekin yönetimi, Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.