Tayvan: "Çin’in 38 savaş uçağı, Tayvan hava sahasını ihlal etti"

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’in dün itibarıyla 38 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası’na (ADIZ) girdiği duyuruldu.

Tayvan yönetimi, Çin’in dün itibarıyla 38 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası’na (ADIZ) girdiğini açıkladı. Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çin Hava Kuvvetlerine ait 25 uçak dün gündüz saatlerinde, 13 uçak ise akşam saatlerinde ADIZ’ın güneybatısında uçuş gerçekleştirdi. Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang yaptığı açıklamada, "Çin, bölgesel barışa zarar vererek kasıtlı olarak askeri saldırganlığa girişti" ifadelerini kullandı.

Çin’in ilk kez bu kadar geniş çaplı ihlal gerçekleştirdiği belirtilirken, Tayvan yönetimi bir yıldan fazla bir süredir Çin Hava Kuvvetlerinin ada yakınlarında sıkça tekrarladığı uçuş faaliyetlerine tepki gösteriyor.