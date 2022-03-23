Tayvan, Çin tehdidine karşı zorunlu askerliği uzatmayı planlıyor

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, 4 aylık zorunlu askerlik politikasını gözden geçirerek yıl içerisinde acemi erlerin askerlik süresinin arttırılıp arttırılmayacağına ilişkin bir rapor hazırlayacaklarını söyledi.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tayvan’da şu anda uygulanan 4 aylık zorunlu askerlik politikasının değerlendirilerek bu konu hakkında özel bir rapor hazırlanacağını belirten Cheng, raporda askerliğin uzatılmasına yönelik olumlu bir sonucun çıkması halinde, raporun önce onaylanmak üzere merkezi hükümete gönderileceğini, ardından 1 yıl boyunca kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını söyledi. Cheng, 4 aylık askerlik süresinin yeterli olmadığının ve muhtemel bir Çin savaşı durumunda 4 ay eğitim almış askerlerin ülkelerini savunmakta zorlanacağının altını çizdi.

Milletvekilleri askerlik süresinin uzatılmasını istiyor

Tayvan’ın farklı partilere mensup milletvekilleri, son dönemde Cheng’e askerliğin uzatılması yönündeki isteklerini yönelterek, bu sürenin yeterli olmadığını belirtti. Ukraynalıların Rusya’ya karşı direnişi, Tayvan’da “Çin’e karşı biz de dayanabiliriz” algısını oluşturdu.

Tayvan’da askerlik uygulaması

Tayvan’da şu anda profesyonel askerlik gönüllüler tarafından yapılıyor. Er olarak askerlik yapanlar ise, orduda destek gücü olarak yer alıyor. Tayvan’da her yıl gerçekleştirilen 5 Mayıs taliminde bu sene ilk kez bir füze saldırısında nasıl tahliye yapılacağı üzerine eğitim gerçekleştirileceği öğrenilirken, Bakan Cheng, “Ukrayna’da yaşanan savaş bize bu yönde bir talim yapmamızın önemini çok yakından gösterdi” dedi.

Mart ayı başlarında Tayvanlı yetkililerin yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı’nın askerlik konusunda yetkili olduğu ve henüz askerliğin uzatılması hakkında kesin bir kararın verilmediği belirtilmişti.