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Tayvan: "Çin, Tayvan Boğazı’na 68 uçak, 13 gemi gönderdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) Tayvan Boğazı’na 68 savaş uçağı ve 13 gemisi gönderdiğini duyurdu.

Politika 05.08.2022, 17:07
Tayvan: "Çin, Tayvan Boğazı’na 68 uçak, 13 gemi gönderdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) Tayvan Boğazı’na 68 savaş uçağı ve 13 gemisi gönderdiğini duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından bölgede gerilim artarken, Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) Tayvan Boğazı’na 68 savaş uçağı ve 13 gemi gönderdiği ve uçak ve gemilerden bazılarının orta çizgiyi geçerek bölgedeki statükoyu tehdit ettiği belirtildi.

Tayvan’ın duruma gözetim sistemleri, hava devriyesi, donanma gemileri ve füze sistemleri ile yanıt verdiği ifade edilirken, açıklamada, "Hava sahamızı ve çevremizdeki suları tahrik eden bu eylemleri kınıyoruz. Demokrasimizi ve özgürlüğümüzü tehditlerden korumayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Orta çizgi, Tayvan Boğazı’nda Çin anakarası ile Tayvan arasındaki gayri resmi ayrım çizgisi olarak biliniyor.

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