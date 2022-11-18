Tayland’daki APEC zirvesinde 6 ülke liderinden acil toplantı

Kuzey Kore’nin ABD ana karasını vurabilecek menzile sahip kıtalararası balistik füze fırlatmasının ardından Japonya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda liderleri Tayland’ın başkenti Bangkok’ta acil durum toplantısı gerçekleştirdi.

Kuzey Kore’nin bugün fırlattığı ve Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesine isabet ettiği açıklanan kıtalararası balistik füze, dünya liderlerini alarma geçirdi. APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği) Zirvesi çerçevesinde Tayland’da bulunan Japonya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda liderlerinin Pyongyang kaynaklı güvenlik risklerini ele almak üzere bir acil durum toplantısı gerçekleştirdiği öğrenildi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in çağrısı ile düzenlenen toplantıya Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in katıldığı bildirildi.

Harris: "BM kararlarının ihlali"

Pyongyang’ın eyleminin BM Güvenlik Konseyi kararlarının küstahça ihlali olduğunu belirten Harris, "Kuzey Kore’yi ciddi ve sürdürülebilir bir diplomasi taahhüdüne zorlamaya devam edeceğiz" dedi. Harris, toplantıda temsil edilen ülkelerin liderlerinin bölgedeki güvenlik ortamını istikrarsızlaştıran ve gerilimi artıran füze denemelerini şiddetle kınadığını ifade etti.

Dünyada endişeye neden oldu

Kuzey Kore yerel saatle 10.14’te Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kıtalararası balistik füze ateşlemiş, yaklaşık bin kilometre yol kat eden ve 6 bin kilometre yüksekliğe ulaşan füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğü kamuoyuna yansımıştı. Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ise 15 bin kilometre veya daha fazla uçabileceği değerlendirilen füzenin ABD ana karasına ulaşabilecek menzile sahip olduğuna dikkat çekmişti. Gelişmelerin ardından yalnızca Kore Yarımadası ve çevresinde değil, dünya kamuoyunda da güvenlik endişeleri artmıştı.