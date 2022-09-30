Tayland’da Başbakan Prayuth Chan-o-cha görevine geri döndü

Tayland’da geçtiğimiz ay süresi dolduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Başbakan Prayuth Chan-o-cha, Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile görevine geri döndü.

Tayland’da 2014 yılında gerçekleştirilen askeri darbe ile başbakanlık görevine getirilen cunta lideri Prayuth Chan-o-cha, geçtiğimiz ay muhalefet partilerinin 8 yıllık görev süresinin dolduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru üzerine görevinden uzaklaştırılmıştı. Tayland Anayasa Mahkemesi, bugün 30 dakika süren bir üst duruşma sonucunda Prayuth Chan-o-cha’nın görev süresinin 2014 yılında gerçekleşen darbe ile değil, 2017 yılında resmi olarak göreve başladığı günden itibaren hesaplanması gerektiğine karar verdi. Alınan karar ile beraber Prayuth Chan-o-cha başbakanlık görevine 2017 yılında başlamış olarak kabul edilecek ve gelecek yıl yapılması beklenen seçimlerin ardından yeniden başbakan seçilmesi durumunda 2025 yılına kadar görevine devam edebilecek.

Ağustos ayında görevden alınan Prayuth Chan-o-cha’nın koltuğuna geçici olarak yardımcısı Prawit Wongsuwan geçerken, Chan-o-cha ise aynı kabinede Savunma Bakanı olarak görevine devam etmişti.

Tayland’da askeri darbe

Tayland’da 22 Mayıs 2014 tarihinde General Prayuth Chan-o-cha liderliğindeki silahlı kuvvetler, askeri darbe ile yönetime el koymuştu. Temmuz 2014’te geçici Anayasa kabul edilmiş ve ağustosta Prayut Chan-o-cha başbakan olmuştu. Ülkede Ağustos 2016’da anayasa referandumu yapılmış ve yüzde 61,4 oranıyla anayasaya evet oyu çıkmıştı. Anayasa Nisan 2017’de yürürlüğe girmişti.

Tayland’da 2017 anayasasına göre başbakanlar en fazla 8 yıl boyunca görev yapabiliyor.