Tayland Kralı Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida, dünya liderlerini ağırladı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi çerçevesinde Tayland’da bulunan dünya liderleriyle kraliyet sarayında bir araya geldi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi dün sona erdi. Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları, yükselen enflasyon oranları, iklim değişikliği, küresel gıda ve enerji krizinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığı zirve kapsamında birçok dünya lideri de başkent Bangkok’taki Queen Sirikit National Convention Center’da düzenlenen toplantılara katıldı. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida, zirvenin tamamlanmasının ardından dünya liderlerini kraliyet sarayında ağırladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kral Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida’yı ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

Bangkok sokaklarında protestolar düzenlenmişti

Dünya liderlerinin bulunduğu Bangkok’ta protestocular sokağa inmişti. APEC ve hükümet karşıtları ile çevreci grupların şehrin çeşitli bölgelerinde düzenlediği eylemlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik yaşanmıştı. Zirvenin gerçekleştiği cadde sivil trafiğine kapatılmış, caddenin her iki tarafına barikatlar kurulmuştu.

Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik gelişmeyi ilerletmek için kurulan ve 21 ülkenin üye olduğu APEC, dünya nüfusunun yüzde 38’ini, dünyanın toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 62’sini ve küresel ticaretin yüzde 48’ini oluşturuyor.