Tarım ve Orman Bakanlığında devir teslim töreni

Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Dr. Bekir Pakdemirli’den devraldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden affı kabul edilen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin yerine Vahit Kirişci atandı. Kirişci, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı. Törende konuşan Dr. Bekir Pakdemirli, görev süresi boyunca hizmet etme gayretinde olduklarını ifade ederek, “Görev süresi boyunca aziz milletimize hizmet etme gayretinde olduk, hizmetlere, önemli projelere imza attık. Tarım meselesi herkesin konuştuğu mesele olduğu için 15 yıl aradan sonra Tarım Orman Şurası yaptık. Su Şurası yaptık. Çiftçimizin daima yanında olduk, sayın bakanımız da bundan sonra da yanında olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile artan desteklerin yanı sıra birçok proje imzaladık. Türkiye’de ilk ve yerli elektrikli traktörü çıkardık. Bitkisel üretimimizde 2020 yılı itibari ile Cumhuriyet tarihinin rekoru olmuştur. Ekibime çok teşekkür ediyorum, güzel işlere imza attık. Bir şeyler yaptıysak onların sayesinde oldu. En büyük teşekkür bizlere desteğini esirgemeyen cumhurbaşkanımıza” diye konuştu.

“‘Bunlar ithal edilebilir’ deyip tarımı ihmal edenler çok oldu”

Pakdemirli’den sonra sözü alan Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığının şu anki hali ile dokunmadığı hiçbir alan olmadığını belirterek, “Dolayısıyla küresel iklim değişiminin böyle güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar önemli, ne kadar hayati öneme haiz, vazgeçilmez bir sektör olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Maalesef çok önceleri, ‘Bu ülke bunları üretmese de olur’, ‘Bunlar ithal edilebilir’, ‘İthal edildiğinde de bunların mali tutarı şu olur’ deyip tarımı ihmal edenler çok oldu. Ama hükumetimiz döneminde 2002’den bu yana, ki ben de 22. ve 23. dönemde mecliste Tarım Komisyonu Başkanı olarak verilen o görevi ifa etmeye çalıştım. O dönem de hukuk devletinin olmazsa olmazı olan mevzuat kısmı bu sektöre kazandırıldı. Düşünün bir tarım ülkesinden söz ediyorsunuz, kendi kendine yeterliliğinden bahsediyorsunuz ama bir tarım kanununuz yok. Veya bir tohum, bir ürün üretimi için kullanılan materyalden söz ediyorsunuz, bir Islahçı Hakları Kanunu yok. Çiftçinin örgütlenmesi ile ilgili birtakım birlikler olsun, ziraat odaları olsun bunlarla ilgili kanun yok” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığında Gıda Kontrol biriminin önemli bir görev alanını oluşturduğuna dikkati çeken Bakan Kirişci, “Mesela bunlara ilişkin de o dönemde çıkarılmış olan mevzuatlarla tarım, ihtiyacı olan mevzuata kavuşmuş durumda. Dolayısıyla yürütme adına bu görevi ifa eden, 2002 yılından bu güne kadar görev almış bütün bakanlarımız, tıpkı Pakdemirli Bakanımız gibi bunun gereklerini, icaplarını yerine getirmeye çalıştılar. Biz, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Mutlaka muayyen bir süre bir koltukta oturulacaktır, günü geldiğinde o bayrağı daha yukarılara taşımak adına yeni bir arkadaşımız büyük bir heyecan ve hevesle bu görevi ifa edecektir. Dolayısıyla bu hizmetler inşallah aksamadan durmaksızın devam edecek” diye konuştu.

“Bu ülkenin tarlasını işleyen, bahçesi ile meşgul olan, ahırda, kümeste, ağılda hayvanları ile hemhal olan bütün üreticilerimize müteşekkir olmamız gerekir

‘Stratejik’ ve ‘vazgeçilmez’ kavramlarının önemli olduğunu dile getiren Kirişci, şunları söyledi:

“Eğer bir şeye stratejik diyorsanız, aynı zamanda onun vazgeçilmezliğinden de söz etmiş olursunuz. Vazgeçilmez ve stratejik olan bir şeyi de mutlak suretle bulunurlukla eşleştirmek lazım. Yani bir şeyi stratejik diyeceksiniz ama bununla ilgili bulunurluk konusunda eksiğiz, noksanız. Şu ana kadar Türkiye, pek çok üründe kendine yeterliliği ve sonrasında da ihracatı olan bir ülke olarak örnek bir ülke oldu. Biz bu manada da bu ülkenin tarlasını işleyen, bahçesi ile meşgul olan, ahırda, kümeste, ağılda hayvanları ile hemhal olan bütün üreticilerimize müteşekkir olmamız gerekir. Tabii ki bu bakanlık sadece tarımla sınırla olan bakanlık değil. Bu bakanlığın bir de orman ile ilgili kısmı var. Orası da bizim için son derece önemli. Ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz yıl yaşadığımız o doğal afette gördük. Bunlara ilişkin de ormanımızın vazgeçilmez olduğunu, orman köylümüzün mutlaka korunması, kollanması gerektiğini de yaşadık. Tarıma yönelik teknolojiyi desteklememiz gerekiyor.”

Gururdan ve kibirden Allah’a sığındığını belirten Kirişci, makamın geçici olduğunu hiç aklından çıkarmadığını dile getirdi. Kirişci, aklından çıkardığı takdirde basın mensuplarının bu durumu hatırlatmasını istediğini söyledi.

Tören, ikilinin birbirine çiçek takdim etmesinin ardından son buldu.