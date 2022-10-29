Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet’i bizlere miras bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Bakan Kirişci, cumhuriyetin tarihteki şanlı yolculuğun en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde bir milletin 19 Mayıs 1919 ruhuyla topyekun seferberlik başlattığını ifade eden Kirişci, “İstiklal mücadelesi sonunda kazanılan mübarek zafer, Cumhuriyet’in ilanıyla taçlanmıştır. Bin yıllık vatan topraklarındaki son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti, bugün yerleşmiş demokrasisi, gelişmiş ekonomisi, tarımdaki büyük potansiyeli ile büyük ve güçlü bir ülkedir” dedi.

Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye’yi tam anlamıyla şaha kaldırmak için büyük bir gayretin içinde olduklarını vurguladı.

“Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum”

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, mesajına şöyle devam etti:

“Bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine inşa edeceğimiz ‘Türkiye Yüzyılı’nı, milletimizin asırlık hedeflerini hayata geçireceğimiz bir dönem olarak değerlendireceğiz. Cumhuriyetimizi kuran iradeden güç alan genç nüfusumuzla bu hedefe ulaşacağımızdan hiçbir kuşkumuz yoktur. Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet’i bizlere miras bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bu duygularla, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”