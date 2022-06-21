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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye gidiyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye gidiyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye gidiyor.
Politika 21.06.2022, 23:58
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye gidiyor.