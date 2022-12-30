Son Dakika
İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Türkiye, orman yangınlarına müdahalede dünyaya örnek olmuştur"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Türkiye, orman yangınlarına müdahalede dünyaya örnek olmuştur"
Politika 30.12.2022, 17:12
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Türkiye, orman yangınlarına müdahalede dünyaya örnek olmuştur"