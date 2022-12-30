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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Türkiye, orman yangınlarına müdahalede dünyaya örnek olmuştur"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Türkiye, orman yangınlarına müdahalede dünyaya örnek olmuştur"

Politika 30.12.2022, 17:12
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Türkiye, orman yangınlarına müdahalede dünyaya örnek olmuştur"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Türkiye, orman yangınlarına müdahalede dünyaya örnek olmuştur"

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