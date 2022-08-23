Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Sarıyer’de partililerle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi "Yüz Yüze 100 Gün" projesi çerçevesinde AK Partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kirişçi, "Bir tahıl koridoru meselesi gündeme geldi. Biz ne Ukrayna’nın ne de Rusya’nın tarafında değiliz. Her ikisi de dost ve komşu ülkelerdir. Her ikisinin de yanındayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi AK Parti İl Başkanlığının başlatmış olduğu ‘’Yüz Yüze 100 Gün’’ etkinliği çerçevesinde Sarıyer AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Kirişçi, burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kirişçi tarım ve orman konusunun önemine vurgu yaparak, ‘’Tarımda, ormanda, gıdada önemli olan bütün illerimizi gezme konusunda, vatandaşlarımızın, üreticilerimizin istek ve taleplerini alma konusunda büyük bir çabanın içerisine girdik. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin fark ettiği tarım ve orman konusunu dünya da fark etti. 2001 yılının 14 Ağustos’unda milletin isteğiyle kurulan AK Partimiz 21 yılı geride bıraktı’’ dedi.

"Biz ne Ukrayna’nın ne de Rusya’nın tarafında değiliz’’

Tahıl koridoru konusuna değinen Kirişçi, "Bir tahıl koridoru meselesi gündeme geldi. Biz ne Ukrayna’nın ne de Rusya’nın tarafında değiliz. Her ikisi de dost ve komşu ülkelerdir. "Her ikisinin de yanındayız" diyerek dünyadan, o bilindik ülkelerden ayrışan bir tutum sergiledik. Bunu da sayın Cumhurbaşkanımız yüksek sesle bütün dünyaya haykırdı. Yağlı tohum ve hububat konusunda dünyada dış ticarete konu olan ürünlerin önemli bir bölümünü bu iki ülke üzerinden yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla savaş çıktığı için bunlardan bu ürünleri tedarik edenler büyük bir panik ve sıkıntı yaşadılar. Tabiri yerindeyse, herkes gıda krizi, kıtlık demeye başladı’’ şeklinde konuştu.

"Dün itibariyle, 33 tane gemi Ukrayna’dan ayrıldı’’

Bakan Kirişçi, "Dün itibariyle, 33 tane gemi Ukrayna’dan ayrıldı. Sözleşme kurallarına uygun olarak yaklaşık 721 bin ton hububat, ulaşması gereken yerlere doğru bu gemiler üzerinde yol almaya başladı. Bunun daha devamı var, arkası geliyor. Bu ürünlerden bize gelenler de var. Özellikle özel sektörümüzün kendi ticaretleri adına aldıkları ürünler de var. Ama en azından dünya bir nefes aldı.’’ ifadelerini kullandı.

Enflasyon sorunu, tüm dünyanın sorunu

Kirişçi enflasyonun yalnızca ülkemizi etkilemediğini kaydeden Bakan Kirişçi, "Evet, ülkemizin enflasyon, hayat pahalılığı gibi önemli bir sorunu var. Ama bu sorun sadece bizim kendi sorunumuz değil. Bu sorun, tüm dünyanın sorunu. Biz, geçmişte yaşadığımız yüksek enflasyon dönemlerinden kaynaklı tecrübelerimiz nedeniyle alınması gereken tedbirler konusunda daha soğukkanlı, daha bilinçli hareket ediyoruz. 2002’de iktidara geldiğimizde tarım ürünleri ihracatı olarak 3.5 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi ise 25 milyar doların üzerine çıktık. Biz bu 25 milyar doları ihracatla yurt dışında bu ürünleri alan vatandaşları da besleyen bir ülke konumundayız’’ dedi.

’’Bakanlık olarak kent tarımını önemsiyoruz’’

Konuşmasının sonunda kent tarımının önemine vurgu yapan Kirişçi, "Bakanlık olarak kent tarımını önemsiyoruz. Bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bunun için de sizin ilçenizin de yer aldığı, halen bakir kalma özelliği taşıyan bölümleri olan ilçelerimizi önceleyeceğiz. Buralarda örtü altı yetiştiriciliğini, su ürünleri yetiştiriciliğini ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak adına bunları da destekleyeceğiz. Örtü altı yetiştiriciliğinde jeotermal kaynakları da kullanarak bu enerji maliyetlerini de aşağı çekmiş olacağız" İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin programı basına kapalı olarak devam etti.